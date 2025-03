Смъртоносни горски пожари се разпространяват в Южна Корея, съобщиха властите, като заявиха, че се борят с едни от най-тежките пожари в историята на страната, които са трудни за овладяване поради сухото и ветровито време.

По данни на Министерството на сигурността през уикенда в Южна Корея са избухнали повече от десет различни пожара, при които са загинали четирима души и са изгорели хиляди хектари.

„Горските пожари досега са засегнали около 14 694 хектара, а щетите продължават да се увеличават“, заяви Ко Ки-донг, изпълняващ длъжността министър на вътрешните работи и сигурността.

Като се вземе предвид общата площ на хектарите, засегнати от тези многобройни пожари, това е третият най-тежък горски пожар в историята на Южна Корея. Най-големият е възникнал през април 2000 г. на източното крайбрежие, където е опустошил 23 913 хектара.

BREAKING: South Korea throws 9,000+ responders & 105 choppers at wildfires. 4 dead, 16K acres lost. Meanwhile, California’s Palisades Fire torched 5K+ homes w/ $150B in damage. 1700 deployed initially, maybe 30 aircraft. Why can Korea move faster than LA? pic.twitter.com/v087ci4ZOP