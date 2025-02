Иранската Революционна гвардия представи във водите на Персийския залив първия в страната самолетоносач, съобщи пред държавната телевизия командващият военноморските сили на идеологическата армия на Иран.

„Martyr Bahman Bagheri“, бивш търговски плавателен съд, е превърнат в дрононосач през последните две години и половина, заяви контраадмирал Алиреза Тангири на церемонията по представянето, цитиран от АФП.

Описан от него като „най-големия военноморски проект“ в историята на основаната през 1979 г. Ислямска република, дрононосач е способен да изстрелва ракети с далечен обсег, да превозва хеликоптери и да изпълнява военноморски мисии в продължение на една година, без да пуска котва.

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷Kaher UAV took off from Iran's new unmanned aerial vehicle carrier, Shahid Bagheri. pic.twitter.com/mhSFzR6sC1