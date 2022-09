Мощният ураган Иън помете в сряда Флорида, след като бурните ветрове и поройните дъждове предизвикаха вече "катастрофални" наводнения и мащабни прекъсвания на електроснабдяването, предаде Франс прес.



Малко встрани от траекторията на урагана, близо до архипелага Флорида Кийс, заради лошото време се преобърна кораб с мигранти и бреговата охрана все още издирва 20 души, след като трима бяха спасени, а четирима други успяха да доплуват до брега.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm