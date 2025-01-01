Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) обяви, че ще намали бюджета си за 2026 г. с 17% и ще съкрати 2900 работни места поради бюджетни съкращения в международната помощ.

„МКЧК остава решен да се намесва на предната линия на конфликтите, където малко други организации могат да действат. Но финансовата реалност ни принуждава да вземем трудни решения, за да можем да продължим да предоставяме жизненоважна хуманитарна помощ на тези, които най-много се нуждаят от нея“, заяви председателят на МКЧК Миряна Сполярич, цитирана от АФП.

Асамблеята на МКЧК, върховният ръководен орган на организацията, съставен изцяло от швейцарски представители, одобри бюджет за 2026 г., който е с 17% по-нисък от предходната година и възлиза на 1,8 млрд. швейцарски франка (над 1,9 млрд. евро).

Намаляването на бюджета на МКЧК, която възнамерява да даде по-голям приоритет на своите дейности, се изразява и в съкращаване на около 2900 длъжности (еквивалентни на пълно работно време) в цялата организация, която има над 18 000 служители по целия свят.

Около една трета от съкращенията ще се осъществят чрез доброволно напускане и незапълване на свободни длъжности.

Тези бюджетни съкращения са отговор на намаляването на даренията за хуманитарна помощ, въпреки че броят на конфликтите в света се увеличава, съжалява МКЧК.

Съединените щати, които са сред основните донори на МКЧК, обявиха тази година, след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, значителни съкращения в международната помощ. Но те не са единствените виновни, тъй като много донорски страни са намалили помощта си, за да се посветят на други приоритети.

„Въпреки че бюджетите за отбрана се увеличават значително, държавите трябва да отделят повече усилия и ресурси за предотвратяване на конфликти, спазване на правилата на войната и хуманитарна помощ“, предупреди Сполярич.

„Ако не го направим, рискуваме да доведем до още повече страдания в света“, посочи тя.

Организацията, базирана в Женева, заявява, че е решена да защитава и помага на хората, засегнати от въоръжени конфликти. За да постигне това, тя възнамерява да предприеме мерки „за подобряване на ефективността си, рационализиране на дейността си и разнообразяване на донорската си база“.

На своя уебсайт МКЧК посочва, че основните му донори в момента са правителствата, чиито вноски покриват средно около 82 % от бюджета през последните пет години.

Много агенции на ООН също са принудени да съкратят хиляди работни места по света и в Женева и да преразгледат амбициите си в посока надолу, предвид рязкото намаляване на финансирането.

Това е болезнен преход, през който МКЧК вече беше принуден да премине през 2023-2024 г., като бяха съкратени 4500 работни места по света.

„Никое хуманитарно финансиране не може да се съревновава с интензивността, продължителността и мащаба на настоящите конфликти“, отбеляза Сполярич, като призова държавите да предприемат спешни действия за предотвратяване и разрешаване на конфликтите и за спазване на международното хуманитарно право.