Ексклузивен разказ наслед бомбената заплаха. Калин Илиев разказа пред DarikNews.bg, че всичко започнало около 15:30 ч. този следобед."Веднага затвориха входа на двора и. Ние бяхме в ресторанта срещу двореца и изведнъж започна да пищи сигнализация", сподели българинът.По думите му служителите са започнали даВерсай. "Всичко ставаше много организирано. Нямаше паника", категоричен е Калин.

BREAKING: Bomb alert at Palace of Versailles in France, people evacuating pic.twitter.com/ujLoclDM5t