Те взривяват всичко около себе си. Присъствието им на сцената на "Звездите в нас" бешеслед първото им изпълнение: "", обяви Виктор Калев след друго изпълнение на триото, изтъквайки, че пеенето им го е накарало да настръхне.Те са. Или поне бяха. Според правилата на музикалното шоу,, за да продължат напред само техните титуляри,от публиката.В отбора бяхаот София на 36 години, дългогодишна певица от Представителния ансамбъл на въоръжените сили,на 32 г. от Тервел - домакиня по майчинство и 30-годишната музикална педагожка(Джини) от София, която пее откакто се помни. Освен уникалните им гласове, трите дамиА щом запеят, във всеки тон можеше да бъдена американската музикална легенда.Когато неотдавна трите жени изпяха "We don't need another hero", изпълнението им. "Когато чувам такива гласове много се вълнувам и си представям, че съм аз. Просто сте уникални! Браво, браво!", аплодира ги през сълзи ромската перла.В последната си изява на сцената като трио, отборът изпълни, която е от саундтрака на филма за Джеймс Бонд."Вашият образ е енергия и не случайно го казвах след всяко ваше изпълнение.заради вас", възкликна Дони след като чу песента на отбор "Тина Търнър".В крайна сметка публиката отреди в предаването да, която беше същинско въплъщение на Тина -"Образът й е много близък до мен. За мен Тина Търнър е цяла вселена!", сподели красивата певица, чийто живот е посветен на музиката.Цели 15 години тя ена Р България. Описва себе си като цветен и пъстър човек, обича да се занимава с хендмейд изкуство.Пловдивчанката признава, че е. Музикалната й кариера започва още от детска възраст, а през 2007 Тони печели. "Звездите в нас" съвсем не е първото й участие в музикален формат - българската Тина Търнър се е борила и в "Мюзик айдъл" и Гласът на България".Амбициозната Тони е участвала и във фолклорния конкурс "". Остава да видим дали нейната имитация на великата американска певица ще й донесе победа в "Звездите в нас".