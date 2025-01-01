Мениджърът на таланти Тянко и бизнесдамата Александра поставиха племето на Завоевателите в неизгодна позиция по време на териториалната битка в “Игри на волята” тази вечер. Въпреки натрупаната от съплеменниците им преднина, те не успяха да се справят с финалната логическа задача и изпратиха отбора си на Брега на отчаянието. Най-желаната локация в Дивия север - Резиденцията, отново ще обитават Феномените, а Лечителите се отправят към Стопанството.

Денят започна с избор на новите капитани. След впечатляващото си представяне миналата седмица, кинезитерапевтът Ръждавичка получи доверието на съотборниците си и оглави редиците на Сините. Начело на Жълтите застана гребецът Георги, който също получи единодушна подкрепа. Шокиращ обрат при Зелените осигури лидерската позиция на психиатъра д-р Пекин. До него се стигна след глас на бившия капитан на племето Иван, който реши да премине на страната на женската коалиция.

NOVA

Борбата на Арената започна с надмощие на Завоевателите във физическата част от изпитанията. Те успяха да стигнат до пъзела първи, но забавянето на Тянко и Александра позволи на програмиста Алекс и куклената актриса Наталия от Феномените да решат загадката първи. Въпреки сериозните си затруднения по трасето и контузията на зъболекаря Лъчезар, Лечителите не се отказаха и стигнаха до второто място в съревнованието.

NOVA

Тази вечер сблъсъците в най-екстремното риалити продължават с номинационна битка, а сътресенията при Лечителите след неочакваната постъпка на Иван ще продължат.

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” във вторник, 23 септември, от 20:00 ч. по NOVA.