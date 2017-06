Мюзикълът "Наташа, Пиер и Голямата комета на 1812" по мотиви от романа "Война и мир" на Лев Толстой е с най-много номинации - 12 на брой, за наградите "Тони", предадоха АП и Ройтерс. Театралните "Оскар"-и ще бъдат раздадени днес на церемония в Ню Йорк.Сред номинираните за престижните театрални награди са Бет Мидлър, Кевин Клайн, Джош Гробан, Дани де Вито, Кейт Бланшет.Гробан е с номинация за превъплъщението си в нещастен съпруг в мюзикъла"Наташа, Пиер и Голямата комета на 1812". Този спектакъл ще се състезава в категорията за най-добър мюзикъл с постановките "Come From Away" /"Дошъл отдалеч"/, "Dear Evan Hansen" /"Скъпи Еван Хенсън/ и "Groundhog Day" /"Омагьосан ден"/.Номинираните най-добри театрални пиеси са "Sweat" /"Пот"/, "Oslo"/"Осло"/, "Indecent" / "Непристоен" и /"A Doll's House Part 2" /"Къщата на куклите 2"/.Римейкът "Здравей, Доли!" с участието на Бет Мидлър е на второ място с 10 номинации. Следва мюзикълът "Скъпи Еван Хенсън" с девет. С приз за цялостно творчество ще бъде удостоен актьорът Джеймс Ърл Джоунс.Тази година наградите "Тони" ще бъдат раздадени в 24 категории. Церемонията по връчването им ще се състои в "Рейдио сити мюзик хол" в Ню Йорк. Водещ на шоуто ще бъде актьорът Кевин Спейси. Сред връчващите награди ще бъдат Орландо Блум, Стивън Колбер, Тина Фей, Джош Гад, Скарлет Йохансон, Ана Кендрик, Оливия Уайлд, Сали Фийлд, Глен Клоуз, Упи Голдбърг, Марк Хамил, Джон Леджънд, Джон Литгоу, Сара Полсън.Наградите "Тони" са учредени през 1947 г. на името на театралната актриса Антоанет Пери, наричана Тони, и се присъждат за най-добрите продукции на Бродуей. Носителите на отличията се определят с гласуване от жури, в което влизат представители на театрални гилдии, режисьори и театрални критици.