Миранда Кер се омъжи за Евън Шпигел (СНИМКИ)

Miranda Kerr and Evan Spiegel are now proclaimed newlyweds in May 27,2017. Congrats to the happy couple! ❤️💐👰 pic.twitter.com/7L71jV96Go — Miranda Kerr PH (@MirandaKFansPH) 28 май 2017 г.

photos taken of guests arriving Miranda and Evan's wedding pic.twitter.com/FN4WfEDBad — Miranda Kerr PH (@MirandaKFansPH) 28 май 2017 г.

I said yes!!! ❤️😍❤️😍❤️ Публикация, споделена от Miranda (@mirandakerr) на %месец %-ден %година в %-часа:%минути%сутрин/вечер ST

Snap CEO Evan Spiegel and supermodel Miranda Kerr are rumored to get married this weekend https://t.co/ZIEa3GlCtn pic.twitter.com/U3e3cg6j6J — Business Insider (@businessinsider) 26 май 2017 г.

Супермоделътсе омъжи за основателя на Снапчатна пищна и изискана церемония в, съобщи Контактмюзик.бяха в тесен кръг, но бяха пищни и изискани", каза вътрешен човек пред сп. "Пийпъл"."Миранда участваше много в подготовката. Тя има страхотен вкус и знаеше точно какво иска. Тя е във възторг, че се омъжва за Евън", допълни той.На церемонията и приема са присъствали 40 гости.Миранда Кер и Евън Шпигел са близки от 2014 г. Те се сгодиха през юли 2016 г. Миранда Кер е на 34 години, а милиардерът Евън Шпигел - на 26.Това е втори брак за Миранда Кер. Тя беше омъжена за актьора Орландо Блум от 2010 г. до 2013 г. Двамата имат син - Флин.Миранда Кер често говори за връзката си с Евън в интервюта:"Евън е домошар като мен", разказа веднъж тя."Даваме малки вечери за приятели - той харесва как готвя. И двамата сме доста консервативни, макар и да сме от различна среда. Имаме общи ценности, чувство за лоялност, обичаме семейството и честността. Аз съм по-доверчива. Той е по-предпазлив и внимателен. Това е добър баланс. Говорим с часове за всичко. Той ме изслушва и ме разбира. Той работи много и се гордее, че и аз започнах собствен бизнес. Дава ми много съвети. Той е моята сродна душа", споделя тя.