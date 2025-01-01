Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) определи единодушно Мариника Чернева за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС). Решението бе взето на днешното заседание на кадровия орган с девет гласа „за“ и нито един „против“.

Досегашният изпълняващ функциите (и.ф.) председател на съда Георги Чолаков, чийто мандат като административен ръководител изтече през 2024 г., бе преназначен за редови съдия във ВАС.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев бе един от двамата членове на Съдийската колегия, който изрази особено мнение, заедно с Вероника Имова. Особеното мнение бе само относно квалификацията, правното основание, на което се определя изпълняващ функциите председател на ВАС, обясни пред журналисти Боян Магдалинчев, представляващ ВСС.

В четвъртък предстои Пленумът на ВСС да реши дали да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт. БТА припомня, че по отношение на същия текст членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му.

Магдалинчев припомни, че настоящият състав на ВСС е отправял два пъти такова искане до парламента, но досега няма решение на законодателния орган по въпросите, по които е поискано автентично тълкуване.

Има различни решения, различни разбирания, между Прокурорската и Съдийската колегии. Има различни становища дори и в самата Съдийска колегия. Въпросът не е толкова елементарен. Законодателната власт е приела тази законова разпоредба и тя може да даде автентично тълкуване на нейното съдържание, каза още Магдалинчев.