Дано интригите и конфликтите в управляващото мнозинство да не са на гърба на българските граждани. Ситуацията в страната е доста тежка – обещанията за контрол на цените и поскъпването не се изпълняват. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.

На въпрос за „заканите за държава с главно Д“, вицепрезидентът посочи, че тепърва предстои да се видят посланията и действията, но е „показателно как тази роля ще се развие в мнозинството в парламента“. Запитана дали е още по-очевидна ролята на Делян Пеевски в управлението, Йотова заяви, че противоречията и конфликтите в него са нараснали, откакто депутатът е заговорил за държава с главно Д.

На въпрос за функциите и действията на новосъздадения Национален борд по водите вицепрезидентът изрази надежда дейността му да не е правопропорционална на проблема с безводието, който се задълбочава.

Готвените промени в законите за службите, които целят отнемане на президентски правомощия, Илияна Йотова определи като кампания срещу президентската институция и държавния глава Румен Радев. „Очаквам сериозни аргументи за тези промени. В недалечното минало бяха направени такива промени и впоследствие върнати първоначалните текстове. Тази кампания е заради страховете от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг. Колкото и да се повтаря, че правителството е стабилно, видно е, че не е“, подчерта вицепрезидентът.

Във връзка с казуса с мобилизирания български гражданин в Украйна Илияна Йотова призова за повече спокойствие до изясняване на всички обстоятелства. „Озадачаваща обаче е липсата на реакция от българското посолство в Киев“, посочи тя. Вицепрезидентът определи като брутална реакцията на външния министър Георг Георгиев по повод изпратеното от президентската институция запитване до Министерството на външните работи по повод случая. „Не приемам за нормално в една държава, когато президентът се интересува от състоянието на български гражданин, да се реагира по този начин“, заяви Илияна Йотова.