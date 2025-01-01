След акцията на Антикорупционната комисия, свързана с „Исторически парк”, пред камерата на NOVA застана вътрешен човек, който е работил като консултант в дружество на Ивелин Михайлов. Бил е и инвеститор в „Исторически парк”. Разказва, че се редял на опашка да тегли кеш от чужди кредити от банкомата в село Неофит Рилски. Към днешна дата той твърди, че е измамен и е свидетел по разследването срещу престъпна група около „Исторически парк”. Свързаният с проекта Ивелин Михайлов не е обвинен, той се ползва с депутатски имунитет. Михайлов смята, че до акцията и арестите се е стигнало, защото отказал да подчини „Величие” на ГЕРБ и ДПС-НН.

Тази седмица различни адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски осъмнаха под засилено полицейско присъствие заради акция на Антикорупционната комисия. Причината – разследване, свързано с акционерното дружество „Исторически парк” и по-конкретно – схемите за финансирането му. Неведнъж „Исторически парк“ е бил в центъра на журналистически разследвания, които разкриват схеми за превъртане на милиони левове.

Часове след акцията в София бившият изпълнителен директор на „Исторически парк”, който сега е депутат и председател на ПГ на „Величие”, Ивелин Михайлов, посети един от претърсените офиси на фирма, който се намира на улица „Гребен планина” в квартал „Лозенец”.

„Тези хора са изпратени с една-единствена цел. Аз го казах преди 4 седмици. От КОНПИ в ей този мол двама човека дойдоха и ми казаха, че ще се случи това, ако не приема да гласувам с управляващите. Ние не приехме”, коментира Михайлов.

„Аз притеснения нямам. Защото от тези нещастници аз не мога да имам притеснения. Дали съм в затвора, или където и да съм - за мен е по-добре, отколкото да съм на тяхно място. Но аз знам, че те ще направят всичко, за да могат да си запазят властта, те умират, ако не са във власт”, добави той.

В село Неофит Рилски във Варненска област, където се намира „Историческият парк”, привърженици на Михайлов протестираха в негова подкрепа.

„Аз съм инвеститор в ИП, аз съм инвеститор в много бизнеси в Неофит Рилски. Аз имам парцел, купен в Неофит Рилски, и живея тук и си отглеждам първото дете, чакам второ дете в момента в Неофит Рилски. Планирана акция, която беше оповестена от Ивелин Михайлов, че ще се случи, че той има информация. Даден му беше избор: или влиза с партия „Величие” в управляващата коалиция и заема мястото на ИТН (...) или ще последват арести, обиски”, споделя Кристина Капитанова, жител на с. Неофит Рилски и инвеститор в „Исторически парк”.

Постоянен арест за обвиняемите по аферата „Исторически парк“

Ден след спецоперацията прокуратурата вдигна завесата и обяви, че е обвинила 7 души като участници в престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари около „Исторически парк”. Сред тях са адвокат, счетоводител, строители, главният архитект на община Ветрино и още един мъж на по-ниско ниво от останалите обвиняеми. Ивелин Михайлов не е сред тях. Той е с имунитет, като няма данни той да му е поискан от и.ф. главен прокурор. Михайлов е сочен за публичното лице на „Исторически парк”, бивш изпълнителен директор на дружеството и широко приеман за лидер на общността.

„Как може ние да имаме пирамида, като нямаме нито едно дело до момента? Нали трябва да има дела, да отидат хора, нали трябва да съберат доказателства. Ами те срещу мен са правили ДП по сигнал на Иво Прокопиев, но направиха го 2019 г., приключи 2022 г. - 400 човека ходили на разпити, на други неща”, казва Михайлов.

Пирамида ли е „Исторически парк”? Пред камерата на NOVA застана човек, който е бил част от така наречения проект. Сега той е свидетел по разследването.

„Аз познавам Ивелин Михайлов и по-близките хора около него от доста години. Нас ни свърза идеята за предлагане на застраховки „Живот”. Когато ние се запознахме, той беше консултант към фирма, която предлагаше застраховки „Живот”. Впоследствие той се отдели, тогава създаде „Тогедър”. Аз се присъединих към него, понеже когато сме посещавали заедно семинари – на част от които и той е водил лекции – бяха доста интересни нещата, имаше идея”, коментира свидетелят.

„Впоследствие се появи идеята за ИП. Има много психология в цялата идея за ИП. Основа за всичко е застрахователният брокер, който притежаваше Ивелин. Като цяло дейността на този застрахователен брокер е свързана с набиране на консултанти. Тези консултанти ходят на семинари, на тях там им се обяснява как е най-подходящо да се предлагат застраховки „Живот” на големи застрахователни компании и идеята е, когато ти първоначално си направиш своя застраховка, впоследствие да направиш на свои близки и така на близки приятели. Ти го представяш на бъдещите си клиенти като нещо, което им помага. Реално ти им даваш шанс да съхранят парите си, да запазят тяхната стойност и да се увеличи. Разбира се, извършвайки такива застраховки, по закон на теб ти се полага години наред да получаваш премия от застрахования. Това ти е нещо като допълнителен доход, който ти дава и добри социални контакти”, разказва свидетелят.

Седем души са обвинени за ОПГ след акцията около „Исторически парк“

Твърди, че „Исторически парк“ бил замислен така, че да дава възможност на всеки патриотично настроен българин да инвестира.

„В един момент ти самият попадаш като инвеститор, въпреки че и го предлагаш това за инвестиция. То става много лесно. Всички около теб ти казват: ние разчитаме на теб, ти си част от нас, много бихме искали да бъдеш наистина и наш съдружник. Да, но когато ти работиш за заплата, която е стандартна за нашия регион – Варненския – ти не можеш да отделиш толкова голяма сума, за да можеш да си пълноценен инвеститор в проекта. Тогава съвсем спокойно ти се предлага: ние имаме контакти, ние затова сме близки, ще ти осигурим добри кредити, да ти дадат солидна основа, с която ти може да си част от нашия екип на високо ниво”, казва свидетелят.

Разказва, че за да се издигне в йерархията, е теглил кредити и е убеждавал и други да сторят същото.

„В един и същи ден се получават нещата – от две до три банки в зависимост от досието ти за кредит. Тегли се в един и същи ден, в един и същи час, за да не може да излезе по банковите регистри между 100–150–200 хиляди”, коментира свидетелят.

„Парите се вземат на ръка, след като бъде изтеглен заемът, от консултанта, който те движи в проекта, и той ги вкарва в тези кухи фирми под формата на заем. Това беше до един момент. Впоследствие много клиенти, когато изтеглят дебитната карта, си я дават на техния консултант. Имахме консултанти, които притежаваха доста дебитни карти, и те на банкомати теглеха тези суми, за да не може да се хване”, допълва той.

„След като се изтеглят всички пари, съответният консултант – той вече под формата на заем – ги внасяше в дружество, посочено от Ивелин или от другите близки до него”, заключва свидетелят.

Разбира, че е жертва, едва когато спрели да погасяват вноските по кредитите му.

След обиските в дома на Ивелин Михайлов: Каква е версията на лидера на „Величие“

„Когато теглих заема, те ме успокоиха: ние ще ти покрием вноските. Покриваха ги половин година. Имах клиенти, които на третия месец спряха да им покриват вноските, но това са последните години. В един момент всичко е много хубаво, но нас ни спират: ето го проекта, ето я нивата – ние сме изкопали, но ти нищо не може да вземеш”, казва свидетелят.

„Виждал съм много банкови карти на различни хора в нашите офиси и реално за мен в един момент, осъзнавайки, че това е една пирамида, така да се каже, няма как да се върна назад. Ти вече си част от нея, изключително много документи си подписал, ти си човекът, който е теглил парите от банковите карти. Най-често се ползваше в Неофит Рилски банкоматът. Ние там на опашка се редяхме с други консултанти, за да изтеглим парите, за да може да ги превъртим”, добавя той.

Колкото до това дали си е давал сметка, че може би върши престъпление, свидетелят не отговаря категорично.

„Ти всъщност не осъзнаваш като цяло, че тези пари впоследствие са кухи. А това е моят анализ, след като станах потърпевш, изцяло да ги асимилирам”, казва той.

Той говори и за страха си от Ивелин Михайлов и причината да иска лицето му да бъде скрито:

„Определено да. Мога да кажа, че Ивелин Михайлов винаги е споделял, че притежава много оръжия. Той самият и хората около него работят с охранителна фирма, която се представя като тяхна. Документално не съм сигурен, защото не съм виждал. Тези хора патрулират в Неофит Рилски, учат се да стрелят. За мен това са хора, които няма да се замислят да наранят човек. Винаги в един момент ти изплува в съзнанието, когато решиш да се конфронтираш официално с тези хора. Аз бих искал да ми се запази самоличността”.

Късно снощи съдът остави в ареста и седмината обвиняеми, свързани с „Исторически парк”, като намери доказателства за схема на финансова пирамида. Магистратите посочиха, че различни граждани били заблуждавани да инвестират. Част от средствата били присвоявани, а други суми били влагани в проекта за по-голяма убедителност. В съдебната зала прокуратурата съобщи, че в групата има лице с имунитет. Името засега не беше съобщено.