Не са добри условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК.

Новата седмица започва облачно и дъждовно, жълт код за обилни валежи в част от страната

Времето е дъждовно, мъгливо, а терените са мокри.

Синоптиците обявяват и жълт предупредителен код за потенциално опасно време за понеделник (10 ноември) в две области на страната - Кърджали и Смолян. Там се очакват значителни валежи от дъжд с количества до 35 mm.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.