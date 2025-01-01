Назначаването на изпълнителния директор на НАП Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл Нефтохим“ предизвика незабавен политически отзвук. След извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано от премиера Росен Желязков, икономическият министър Петър Дилов обяви предложението, а минути по-късно започнаха и първите коментари от парламентарните партии. Решението постави на дневен ред въпроси за прозрачността, контрола върху рафинерията и мотивите на правителството в ситуация на засилено обществено внимание към енергийния сектор.

ПП-ДБ

Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия - това коментира лидерът на ПП Асен Василев, след като министърът на енергетиката обяви номинацията на правителството. Предложението е шефът на НАП да поеме функциите на особен управител на "Лукойл" в България.

Бившият министър на финансите каза, че Спецов не отговаря на законовото изискване за особен управител да има пет години опит в петролната индустрия и управлението на активи в тази индустрия.

Според мен това е "доста лоша шега на правителството", каза Василев и добави, че назначаването на Спецов е недопустимо.

"Възраждане"

С днешното предложение на Министерския съвет изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов да бъде назначен за особен търговски управител в "Лукойл-Нефтохим“ се потвърждава, че е в ход кражбата на активите на "Лукойл“, коментира пред медиите в парламента Йордан Тодоров от "Възраждане“.

Номинацията на Спецов за особен търговски управител бе съобщена от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към МС, свикано във връзка с назначаването на особен търговски управител в "Лукойл Нефтохим“. Очакванията са най-късно до понеделник Спецов да бъде вписан в търговския регистър, за да може да поеме управлението няколко дни преди влизането в сила на американските санкции върху две руски петролни компании.

Според "Възраждане" държавата не се държи като суверенен регулатор, а като изпълнител на решенията на Делян Пеевски. На практика няма да имаме човек, който да е особен търговски управител в истинския смисъл, а ще имаме ликвидатор на активите на "Лукойл“ в България, което ще става по пазарни оценки, които, най-вероятно ще бъдат правени от фирми, свързани с икономическия кръг около Пеевски, посочи Йордан Тодоров. Това отваря широко вратите да бъдат заведени арбитражни дела срещу страната ни и да бъдем принудени да плащаме милиарди за нанесени щети на активите на „Лукойл“ и за пропуснати ползи, смята той.

Спецов няма никакъв опит да управлява такава компания, дори не отговаря на минималните изисквания за това, но очевидно е особено удобен за Пеевски, коментира Тодоров. Защото, по думите му, той „през годините неведнъж е бил свързан с него“.