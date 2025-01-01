Асен Василев доведе до колапс публичните финанси на България, написа министърът на финансите Теменужка Петкова в пост във Facebook по повод коментар на лидера на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев по-рано днес.

По думите на Петкова днес в Народното събрание Василев за пореден път се е опитал да убеди колко “добър” министър на финансите е бил. Същият гордо обясни, че по негово време бюджетът е бил на излишък, а не на дефицит. Слушам и не вярвам на ушите си, коментира Петкова.

По-рано днес лидерът на ПП посочи пред журналисти, че към края на юли от ГЕРБ са докарали рекорден дефицит от над 4 млрд. лева. За сравнение, когато аз бях министър, дефицит една година нямаше, другата година пак нямаше, заяви Василев.

В публикацията си финансовият министър добави още, че Василев е финансовият министър, който няма нито един Закон за държавния бюджет, който той е съставил и изпълнил.

Петкова посочва и данни за „бюджетните излишъци на Асен Василев“ от 2021 г. до 2025 година. За 2021 г. дефицитът е бил 3,9%, за 2022 г. – 2,9%, за 2023 г. – 2%, за 2024 г.- 3%.

Да видяхте някъде излишък, пита в поста си Петкова.

Министърът коментира още, че за през 2025 г. правителството плаща стари сметки на Асен Василев, а на бял свят излизат ефектите от негови действия в предходните години, за които той добре знае, но просто не му се коментира.

