От 1 септември 2025 г. в Европейския съюз влезе в сила забрана за продажбата и употребата на съставка, използвана в гел лакове и UV втвърдяващи се продукти. Става дума за химикала Триметилбензоил дифенилфосфин оксид (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide), по-известен като TPO.

След тази дата при рутинни проверки на козметични обекти, ако се открият продукти, съдържащи TPO, Регионалните здравни инспекции ще издават предписания за тяхното спиране и изтегляне от употреба.

Забраняват гел лакове с опасна съставка от 1 септември в ЕС и България

На 12 май ЕК добави 22 съставки към списъка на веществата, забранени за употреба в козметичните продукти. В това число влиза TPO, което играе ключова роля в индустрията за маникюр – то е т. нар. фотоинициатор, с който гел лакът се втвърдява след излагане на UV или LED светлина.

Причината за забраната се корени в научни проучвания, класифициращи TPO като потенциално опасен за човешкото здраве, тъй като може да увреди плодовитостта, да има неблагоприятни ефекти върху репродуктивната система, да причини хормонален дисбаланс и др.

Важна информация за салоните: Здравните власти ще спират продукти с TPO при рутинни проверки

Алтернативите му са акрил, потапяща пудра или традиционните бавносъхнещи лакове. Много европейски марки вече са преформулирали продуктите си, като изрично посочват на етикетите „без TPO“. Преформулирането на пазара обаче е дълъг процес, отбелязват запознати.

Какво представлява Триметилбензоил дифенилфосфин оксид (TPO) и защо ЕС го забранява?

Триметилбензоил дифенилфосфин оксид, известен още като TPO, е химическо вещество, което играе ключова роля в състава на гел лакове, изграждащи UV/LED гелове и други фотополимерни продукти. То действа като фотоинициатор – активна съставка, която реагира на UV или LED светлина и задейства процеса на полимеризация, т.е. втвърдяване на лака върху ноктите.

Благодарение на TPO, гел лаковете се фиксират бързо и устойчиво под лампа, осигурявайки дълготрайност, блясък и здравина. Затова е масово използван в салони за маникюр, както и в домашни комплекти за гел лак.

Къде още се използва TPO?

Освен в козметиката, TPO намира приложение и в:

Стоматологични материали (фотополимери за пломби),

3D принтиране,

Промишлени лепила и смоли,

Печатни технологии, където се използват UV-отвърдими мастила.

Защо се забранява от ЕС?

Според Европейската агенция по химикали (ECHA), TPO е класифициран като вреден за репродуктивното здраве и може да предизвика кожни алергии.

Затова Европейският съюз реши да ограничи или забрани употребата му в потребителски продукти, включително в козметиката и гел лаковете. Мярката цели да предпази здравето на потребителите и професионалистите, които работят редовно с такива продукти.