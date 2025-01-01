Най-голямата обществена загуба е, когато едно дете отпадне от образователната система, това е и най-голямата лична загуба за самото дете, защото образованието е шанс за по-добро бъдеще и пълноценна реализация, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещение в Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" в село Камен, област Сливен. В основното училище в селото се обучават 145 ученици в осем паралелки, съобщи директорът на училището Силвия Забунова.

Министър Вълчев отбеляза, че е важно институциите да работят заедно – социални работници, директори, медиатори, общински власти. В Сливенска област има голяма концентрация на деца от ромски произход, но не трябва да поставяме знак за равенство между ромските общности и проблемните семейства. В селата по-лесно се обхващат децата, отколкото в големите квартали като „Надежда“ в Сливен или „Столипиново“ в Пловдив“, посочи той.

Според него включването на децата още в детските градини е решаващо. „Всички изследвания показват, че ако децата бъдат включени в предучилищна възраст, те тръгват по-подготвени в първи клас, по-лесно преодоляват дефицитите и имат по-голям шанс да завършат средно образование и да станат професионално пригодни“, допълни той.

По думите му през последните десет години в ромските общности се наблюдава процес на модернизация – все повече родители работят на трудовия пазар у нас и в чужбина, което променя и нагласите към образованието.

Министърът апелира към кметовете и областните управители да съдействат активно на училищата и детските градини за прилагането на механизма. „Важното е децата не само да бъдат записани, но и да посещават редовно училище. В Германия, ако децата не ходят, родителите губят социални помощи. У нас нямаме толкова строги инструменти, затова компенсираме с убеждение и постоянна работа с общностите“, каза още той

Предвижда се въвеждането на методики за допълнително обучение по български език за деца, които се връщат от чужбина и не владеят достатъчно езика. Вариантът е новите програми да влязат в сила през учебната 2026/2027 година.

„Образованието изисква постоянство – едно дете трябва да прекара 11 000 учебни часа, за да достигне образователна зрялост. Най-лошото е, ако бъде изключено от системата. Затова детската градина е задължителна и затова непрекъснато призовавам кметовете и учителите да съдействат“, отбеляза министърът.