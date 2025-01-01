Лоши са условията за туризъм в планините, предупреждават от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Времето е ветровито, на места - мъгливо, а в зоните над 1800 метра има снежна покривка.



На Витоша има над 50 сантиметра сняг, съобщават спасителите. Въпреки това, снежната покривка е без стабилна основа, което я прави изключително нестабилна. Под снега се крият клони, камъни и храсти, създавайки сериозен риск от травми и пропадания.



„Придвижването в момента е сложно – нито моторна шейна, нито АТВ могат лесно да достигнат до човек в беда, а дори и хеликоптерът може да няма възможност за достъп“, предупреждават от ПСС.





Планинските спасители съветват туристите да не подценяват условията, да се екипират добре, да носят топли дрехи и напитки и винаги да уведомяват близък човек за маршрута и плановете си.



Няма регистрирани инциденти в планините през изминалото денонощие, уточняват от службата, но напомнят, че зимната обстановка крие скрити опасности.



Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология, над планините облачността ще бъде значителна, като на места ще има валежи от сняг, а под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 2°.



В случай на инцидент сигнал може да се подаде на телефон 112, откъдето връзката с дежурен спасител се осъществява незабавно. От ПСС напомнят и за важността на планинската застраховка.