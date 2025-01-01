При разминаване в коридора на парламента лидерът на ДПС-Ново начало подвикнал "мишка" към лидера на "Величие" Ивелин Михайлов - за това се оплака пред журналисти самият Михайлов.

"Влизайки днес в Народното събрание, случайно се разминах с него по коридора. Той отново беше с 5-6 души около себе си и след като мина 5-6 метра зад мен, аз няма да се обръщам да го гледам къде ходи, с възможно най-нежния глас ми каза "мишка". Не е нормално това. Ако един мъж иска да кажа нещо на друг мъж, му го казва в лицето, за да може и той да му отговори. Примерно аз можеше да го нарека "прасе". Всеки един може да се нарече по различен начин. Хората си казват различни нежни наименования. Някои се наричат "пиленца", други "патенца", ние може да си казваме "мишка" и "прасе", разказа депутатът.

Очаквайте подробности!