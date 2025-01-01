България има бензин за близо шест месеца в данъчните складове, дизел – за четири месеца, авиационно гориво - за два месеца, съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков от парламентарната трибуна.

Енергийният министър: България има достатъчно горива за дълъг период

В данъчните складове горивата са предназначени само за българските граждани, отбеляза министърът.

"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани. Умишлено не споменавам пропан-бутана като едно от основните горива, тъй като по време на консултациите с експерти стана ясно, че това гориво не е проблем и към ден-днешен се внася без проблем от различни пазарни участници", каза още той.

В експертната работна група разиграваме всички възможни сценарии, и при необходимост от внос на продукти, имаме входни точки, по които може да се обезпечи влизането на горива в страната, и при необходимост те могат да бъдат миксирани с горива от резерва, който се поддържа от задължените лица, допълни Станков.

Функцията на особен управител, която е въведена, има една основна цел: при забрана на внос на суров петрол с руски произход, и при очакване на несъдействие от страна на мениджмънта на компанията, държавата да има по-висок мениджър, който да оперира и да може да внесе спокойствие за доставките на горива. Тук, обаче сме в различна хипотеза, в която мениджмънта - дори и да иска да изпълнява своите действия, заради санкциите след 21-ви, ще бъде поставен в ситуация, в която банките няма да го обслужват - именно затова новата функция в закона дава възможност държавата да гарантира тези доставки във времето без това да бъде ограничавано, допълни Станков.

Сегашният особен управител няма как да ограничи плащанията към компанията-майка, няма как да ограничи и изпълняването на задачи от санкционираните компании. Това ще направи новият особен управител, което ще позволи по време на преговорите да изпълним основната си задача. Във втората задача - договарянето на дерогацията, България работи с колегите си от OFAC, така и с ЕК, така и с Белия дом, допълни министърът.

Относно днешния пост в профила на президента Румен Радев, в който той казва, че "Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни", Станков коментира: "Дипломацията обича тишината. Нарушавам тази тишина, за да кажа, че определени хора се опитват да всеят страх у българските граждани. Страх, който няма да помогне за нищо. Доставките за българските граждани са обезпечени. Тази тишина не трябваше да бъде нарушавана, докато не се договори абсолютно всичко. Запознах се с поста на президента Радев, който чрез социалните мрежи се опитва да дава съвети на колегите от OFAC, насочвайки говоренето си към управляващите. Към този момент най-важното е всички български инситтуции да се обединим в една обща цел, и тя е дерогацията да бъде получена в максимално кратки срокове. Моят апел е свързан с това, че действията в момента трябва да бъдат продиктувани от Конституцията, ако щете от личните убеждения на президента, но това трябва да стане така, че да не бъде застрашена енергийната сигурност на страната", каза още Станков.