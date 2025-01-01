Депутатите решиха да обсъдят на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажба на активи от "Лукойл". Точката беше включена в дневния ред след обсъждане на председателски съвет. При прегласуването "за" включването на допълнителната точка бяха 125 народни представители, 83 гласуваха "против" и осем се въздържаха, информира БТА.

Прегласуването беше поискано от Искра Михайлова от "Възраждане", която призова председателя на парламента да провери начина, по който тази точка е стигнала до пленарната зала. Този законопроект беше внесен в деловодството след работното му време и вчера беше разгледан на извънредна комисия, каква е спешността, която налага тази точка да влезе по този безумен и обиден начин, попита Михайлова. Тя отбеляза, че тази точка засяга едно огромно дружество, което е част от критичната инфраструктура на България.

Явно бързането е, защото Пеевски иска нещо да свърши, предположи Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България". Той възрази срещу отпадането от дневния ред на друга точка - законопроекта за изменение на Закона за киберсигурност. Предложението за отпадане на точката беше придружено и от искане за проверка на кворума, затова Божанов призова опозицията да не се регистрира.

Депутатите решиха и да удължат заседанието до разглеждането на предвидените за днес точки в дневния ред.

Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само чрез положително становище на Държавната агенция "Национална сигурност" и решение на Министерския съвет, одобриха вчера на съвместно заседание две парламентарни комисии - водещата по енергетика и икономическата комисия. Те приеха на първо четене промени, внесени от депутати от управляващото мнозинство, в Закона за насърчаване на инвестициите.