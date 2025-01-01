Той остава в ареста

Софийският районен съд постанови мярка "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. Това каза пред журналисти след края на заседанието прокурор Йордан Стоянов. Пред съда той обяви, че съжалява за случилото се. Адвокатът му подчерта, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им. Седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература, съобщава NOVA

Задържаха учител за сексуални отношения със седмокласничка в София

На 26 август Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст. 

Развитие по скандалния случай с учителя, задържан за сексуални отношения със седмокласничка

31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София. Той е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище. Mъжът беше задържан, след като ръководството на училището, в което преподавал, подало жалба в полицията. Той е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от шест години. Двамата имали връзка от ноември миналата година. 

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата. 

