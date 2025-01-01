Близо 2300 бебета са се родили в общинските болници „Шейново” и „Света София” за първите седем месеца на годината, съобщиха от лечебните заведения.

Общо 1335 бебета са се родили от началото на годината до края на юли в общинската Втора Акушеро-гинекологична (АГ) болница "Шейново". Това е с 50 бебета повече от същия период на миналата година, съобщи д-р Румен Велев, директор на лечебното заведение. Само през юли новородените в 90-годишната болница са 200.

Другата специализирана общинска болница - Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение (САГБАЛ) "Св. София", също има добър резултат - 909 бебета от началото на годината, а само през юли новородените там са 140.

"В момента работим само с едно родилно отделение, тъй като обзавеждаме второто след ремонт. Предполагам, че когато започнем да функционираме с пълния си капацитет, резултатите ще бъдат още по-добри", каза д-р Константин Маленов, директор на Първа АГ болница.