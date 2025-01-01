Коледен автобус се движи във Велико Търново специално за децата от детските градини, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Зад волана е Дядо Коледа, който посреща децата, за да ги отведе до коледния базар в парк „Марно поле“.

Първи в автобуса се качиха великотърновчетата от детските градини „Слънчев дом“ и „Евгения Кисимова“. Пеейки коледни песнички, те разгледаха базара и пуснаха своите писма до белобрадия старец в Коледната поща.

Коледният автобус ще пристигне пред всяка детска градина в старата столица и общината през следващите две седмици. Инициативата в навечерието на Рождество е традиция, организирана от Община Велико Търново, Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“ и фирма „Надежда“.

Вчера с въздушно акробатично шоу официално бяха пуснати коледните светлини и открит коледният базар, който ще е отворен до края на годината.