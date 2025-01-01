„Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона.“ Това сподели Радан Кънев в своя позиция относно случая със задържането на 16-годишния му син Борис, в която подчерта, че семейството ще съдейства напълно на разследването и няма да търси привилегии.

Кънев обясни, че вчера сутринта, малко преди 9:00 ч., синът му е бил спрян за рутинна полицейска проверка в столичния квартал „Манастирски ливади“. При проверката у него е открит около грам марихуана. Полицейските служители са уведомили родителите незабавно, а бащата е пристигнал на мястото и е подписал необходимите документи. Наркотичното вещество е било доброволно предадено на криминална полиция.

Хванаха непълнолетния син на Радан Кънев с марихуана

Младежът е бил отведен в 6-то РПУ, където му е наложено полицейско задържане до 24 часа. По-късно е освободен, след като му е повдигнато обвинение за притежание на наркотично вещество в маловажен случай. Образувано е досъдебно производство.

Кънев споделя, че той и съпругата му винаги са били категорични против употребата на забранени вещества и съжаляват, че въпреки разговорите не са успели да предотвратят случилото се. Той заявява и неразбиране защо непълнолетни се задържат в подобни ситуации, но признава, че това е „обичайната практика на МВР“, която според него трябва да бъде преразгледана.

В поста си политикът благодари за проявената съпричастност и сдържаното медийно отразяване, като подчерта, че тревогите им са насочени единствено към благополучието на детето.