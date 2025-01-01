МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране, алармира столичният кмет Васил Терзиев. По думите му ключови инфраструктурни обекти като ремонтът на бул. "Стамболийски", моста на "Бакърена фабрика" и "Опълченска" не са разплатени от министерството и той пита защо.
Васил Терзиев посочва, че от началото на годината СО е получила едва 98 554 лв. и само пет споразумения за обекти в Панчарево, Банкя и Младост. Във Facebook той пише, че фактите са:
- "Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. Подписани са 59 споразумения.
- През 2024 г. поискахме плащания за 11 млн. лв., получихме едва половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания постъпиха едва през юли 2025 г.
- През 2025 г. сме поискали нови 13,5 млн. лв. – до момента са ни преведени само 54 хил. лв.
- Общо държавата дължи на София близо 19 млн. лв.
- Всяко забавяне подкопава изпълнението на важни обекти – детски градини, училища, ремонти и инфраструктура, от които зависи качеството на живота в града.
- Сроковете за разглеждане на документите на подписаните споразумения са 10 дни за авансово и 20 дни за междинно плащане. Тези срокове системно не се спазват от МРРБ."
Терзиев пита дали това отношение е безпристрастно или някой целенасочено иска да блокира развитието на София.
"София е столица на България. София не е удобна или неудобна за една или друга партия. София е дом за милиони хора и проектите, които изпълняваме, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето на града. Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет. Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок", пише още Васил Терзиев.