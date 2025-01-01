Пожар пламна в столичния квартал "Илиянци".

Димът се вижда и от съседните жилищни комплекси.

По информация от пожарната гори склад за олио и опаковъчни материали. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци.

Пожарът вече е локализиран в рамките на едно хале, но все още не е потушен напълно.

Сигналът за инцидента е подаден в 5:30 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР. Складът е разположен в промишлената зона на квартала и с площ от 1 дка. Причините за случилото се, както и какви щети са нанесени все още се изяснява, допълниха от МВР.