Трима души бяха задържани и обвинени за участие в организирана престъпна група, продавала стоки на световни търговски марки без разрешение на притежателите им. Акцията е проведена от служители на ГДБОП на 2 декември 2025 г. на територията на София и Пазарджик, под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

По данни на разследването групата е действала от май 2023 г. до момента, като е търгувала онлайн с имитации на защитени марки. Продажбите са осъществявани чрез интернет сайт и куриерски фирми, а стоките са били пакетирани в гаражно помещение.

При претърсвания в жилища, складови помещения и автомобили са иззети общо 535 артикула – обувки, чанти, дрехи и други текстилни изделия, носещи логата на световноизвестни брандове.

Според разследващите деянието е причинило значителни вредни последици. На тримата задържани са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за незаконна търговия със стоки със защитени знаци.

По досъдебното производство са извършени множество процесуално-следствени действия – разпити на свидетели, експертизи и изземване на веществени доказателства. Работата по случая продължава.

