Временно движението на автомагистрала "Струма" при км 140+000 в посока София - в района на Струмяни, се осъществява в аварийната лента заради пътнотранспортно произшествие.

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Мощна кола катастрофира на „Цариградско шосе“ и затапи движението (СНИМКА/ВИДЕО)

Ограничени за движение са активната и изпреварващата лента. Движението се регулира от "Пътна полиция". От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

20 катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие в страната, загинал е един човек, а 30 са пострадалите, сочат данните на МВР.