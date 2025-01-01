/ istock

Трима души бяха убити днес от взрив в джамия в населено с алауити място в сирийската провинция Хомс, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Сирийски държавни медии информират, че силите за сигурност са отцепили района, където е започнало разследване.

Представители на местната власт изложиха пред Ройтерс версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

Иво Тасев/БТА
Свят