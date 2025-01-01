Стотици хора може да са загинали или ранени при мощното земетресение с магнитуд 6 по Рихтер, което удари северната провинция на Афганистан – Кунар, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.

Търсенето на хора под срутените къщи продължава.

Според по-ранните данни 30 души са загинали само в едно село, съобщи Министерството на здравеопазването. То добави, че точният брой на жертвите в този район с разпръснати селца, в който често има земетресения и наводнения, все още се уточнява.

"Броят на жертвите и ранените е висок, но тъй като районът е трудно достъпен, нашите екипи все още са на място", каза говорителят на Министерството на здравеопазването Шараф Заман.

Стотици ранени са откарани в болници, добави ръководителят на информационната служба на провинцията Наджубула Ханиф и посочи, че се очаква броят им да продължи да нараства.

По данни на ДПА, която цитира управляваната от талибаните държавна новинарска агенция Бахтар, са загинали най-малко 250 души, а около 500 са ранени.

Спасителите работят в няколко района на планинската провинция, която около полунощ местно време бе разлюляна от земетресение на дълбочина около 10 км. То изравни със земята къщите, изградени от кал и камък, на границата с пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва (Северозападната провинция), съобщиха местните власти.

В Афганистан често стават земетресения, особено в планината Хундукуш, където се срещатт индийската и евразийската тектонска плоча.

Поредица от трусове стана причина за смъртта на над хиляда души миналата година, подчертавайки уязвимостта на една от най-бедните страни в света спрямо природни бедствия.