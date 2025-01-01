Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че преговорите с украинската делегация са продуктивни, но остава още много работа по постигането на мирно споразумение между Киев и Москва, съобщи Асошиейтед Прес.

„Има много променливи величини, има и друга страна, която трябва да бъде част от уравнението, а това ще продължи по-късно тази седмица, когато господин Уиткоф пътува до Москва“, каза Рубио пред репортери.

По-рано днес секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи, че преговорите между украинската и американската делегация са започнали.

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.



I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/herwCpylWd — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025

"В САЩ вече започна среща между делегациите на Украйна и САЩ за стъпки към постигането на справедлив мир", каза Умеров. Той добави, че остава в постоянен контакт с украинския президент Володимир Зеленски.

Започна срещата между украинската и американската делегация в САЩ

"Имаме ясни указания и приоритети – защита на интересите на Украйна, съдържателен диалог, напредък спрямо постигнатото в Женева", каза още той.

На 23 ноември длъжностни лица от Украйна, САЩ и Европа се срещнаха в Женева, за да обсъдят предложен от Вашингтон план за мир за слагане на край на войната в Украйна. След преговорите страните потвърдиха, че всяко бъдещо споразумение трябва напълно да спазва суверенитета на Украйна и да гарантира траен и справедлив мир, отбеляза Укринформ.