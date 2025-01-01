На 81 години почина легендарният реге изпълнител от Ямайка Джими Клиф.
В Instagram съпругата му Латифа Чеймбърс написа: „С дълбока тъга съобщавам, че съпругът ми, Джими Клиф, е починал вследствие на пристъп, последван от пневмония. Благодарна съм на семейството му, приятелите му, колегите му артисти и сътрудниците му, които споделиха пътуването му с него. На всичките му фенове по целия свят, моля, знайте, че вашата подкрепа беше неговата сила през цялата му кариера... Джими, скъпи мой, почивай в мир. Аз ще следвам твоите желания.“ Съобщението ѝ е подписано и от децата им, Лили и Акен, съобщи в. „Гардиън“.
С хитове като „You Can Get It If You Really Want“, „I Can See Clearly Now“ и „Wonderful World, Beautiful People“ оптимистичният музикален темперамент на Клиф му донесе голяма и дългогодишна кариера. Главната му роля в криминалната драма от 1972 г. „The Harder They Come“ също беше високо оценена, а филмът се счита за крайъгълен камък на ямайското кино.
Клиф е един от малкото музиканти, наред с Боб Марли, които са наградени с ямайския Орден за заслуги.