Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение в България в сряда (3 декември).

Кьовеши ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев и ще присъства на откриването на новия офис на европейската прокуратура в София, информира в. "Сега".

Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних

В понеделник Европейската прокуратура (EPPO) в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет Иван Портних и бившия областен управител на Варна, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. В своя позиция Портних определи обвинението срещу него като режисирана атака.