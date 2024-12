Катедралата Нотр Дам, блестящият готически символ на Париж, пострадал в опустошителния пожар през 2019 г., отвари врати днес, 7 декември.

"Ние преоткрихме какво могат великите нации - да постигат невъзможното", каза френският президент Еманюел Макрон на церемонията в катедралата, която беше възстановена за пет години, след като беше опустошена от пожар през април 2019 г. Той говори за волята, за надеждата, за едно невиждано братско сплотяване на хората, за да бъде възстановен храмът.

Макрон изрази "благодарността на френската нация" за реконструкцията на "Нотр Дам".

"Трябва да пазим като съкровище този урок, който показа нашата крехкост, смирение и решителност, и никога да не забравяме колко много е важен всеки човек и колко много величието на тази катедрала е неразривно свързано с работата на всички", заключи Еманюел Макрон.

Парижкият архиепископ Лоран Улрих, който държеше жезъл, издялан от обгорели от пожара греди, тази вечер символично даде начало на церемонията по откриването на реставрирания "Нотр Дам" с три звучни потропвания по портите на катедралата, предаде Франс прес.

На грандиозната церемония по официалното отваряне на реставрираната катедрала, която през 2019 г. пострада от опустошителен пожар, присъстват 1500 високопоставени гости. Сред тях се открояват избраният президент на САЩ Доналд Тръмп, британският принц Уилям и украинският президент Володимир Зеленски, допълва Асошиейтед прес.

Веднага след трагедията френският президент Еманюел Макрон даде амбициозно обещание, че катедралата ще бъде възстановена в рамките на пет години. В петък Макрон изрази благодарността си към стотиците занаятчии, дърводелци и специалисти, които допринесоха за изпълнението на този грандиозен проект.

„Вие го направихте. Това е огромен източник на гордост за цялата нация. Безкрайно съм ви благодарен, а Франция също ви е безкрайно благодарна“, заяви той при последното си посещение на обновената катедрала.

На 15 април 2019 г. Нотр Дам бе обхваната от унищожителен пожар. Причината остава неясна, но разследванията предполагат случайност — вероятно запалена цигара или електрическа неизправност.

