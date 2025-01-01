/ БТА

Най-малко десет души са загинали, а около 20 са пострадали при пожар в дом за възрастни хора в град Тузла, Източна Босна и Херцеговина, съобщи босненската полиция, цитирана от местните медии.

"Според предварителна информация в пожара са загинали десет души, обитатели на дома за възрастни в Тузла, докато в болницата в Тузла са настанени около 20 лица, сред които пожарникари, полицаи, медицински работници, служители и обитатели на дома за възрастни", посочва полицията, цитирана от "Дневни аваз".

Тузла дом пожар
БТА

По-рано бе съобщено за избухването на пожар на един от по-високите етажи на сградата на дома за възрастни в Тузла. Сигналът за пожара е получен около 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско време), отбелязва местното издание "Кликс". Противопожарните сили са успели да го овладеят в около 22:00 ч. местно време.

Очаква се идентификация и аутопсия на телата на загиналите. На място има разследващ екип, а разследване ще бъде проведено, когато бъдат налични условията за това, с цел установяване на причините за пожара и всички други детайли от значение за разследването, пише още "Дневни аваз".

Тузла дом пожар
БТА

Тузла дом пожар
БТА

По-рано премиерът на Тузлански кантон Ирфан Халилагич коментира пред националната телевизия БХРТ, че към момента се работи върху намирането на място за настаняване на обитателите на дома за възрастни.

БТА
Последвайте ни

Свят