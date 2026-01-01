Когато стане дума за южна Испания, много хора свързват Малага единствено с летището, през което преминават по пътя към популярните курорти на Коста дел Сол. Истината обаче е, че градът отдавна се е превърнал в една от най-интересните туристически дестинации в Испания, съчетавайки история, култура, плажове и средиземноморски начин на живот.

Разположена на брега на Средиземно море в област Андалусия, Малага е сред най-старите градове в Европа. Основана е от финикийците преди близо 3000 години и през вековете е била под властта на римляни, вестготи и маври, които са оставили своя отпечатък върху архитектурата и културата на града.

iStock/Getty Images

Крепости с гледка към морето

Сред най-посещаваните забележителности е крепостта Алкасаба – една от най-добре запазените мавритански крепости в Испания. Тя впечатлява с красивите си дворове, градини и панорамни гледки към пристанището.

Над нея се издига замъкът Гибралфаро, който предлага едни от най-красивите гледки към Малага и Средиземно море. Изкачването до върха може да бъде предизвикателство през летните месеци, но гледката определено си заслужава усилията.

iStock/Getty Images

Родният град на Пикасо

Малага е родното място на един от най-влиятелните художници на XX век – Пабло Пикасо. В града се намира музей, посветен на неговото творчество, както и къщата, в която е роден.

Това превръща Малага в привлекателна дестинация не само за любителите на морето, но и за почитателите на изкуството.

iStock/Getty Images

Повече от плажна дестинация

Макар да разполага с километри плажна ивица, Малага предлага много повече от слънце и море. Старият град е изпълнен с тесни улички, площади, кафенета и ресторанти, които създават типичната атмосфера на Андалусия.

Сред най-популярните места за разходка е крайбрежната зона Muelle Uno – модерно пристанищно пространство с магазини, ресторанти и гледки към луксозни яхти и морето.

iStock/Getty Images

Вкусът на Андалусия

Местната кухня е сред големите изкушения за посетителите. Сред традиционните специалитети са паелята, пържените морски дарове, сардините на скара и студената супа гаспачо, която е особено популярна през горещите летни дни.

Малага е известна и със сладкото вино, което носи името на града и се произвежда в региона от векове.

Градът се радва на над 300 слънчеви дни годишно, а дори през зимата температурите рядко падат до неприятни стойности.