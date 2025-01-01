Трамвай излезе от релсите близо до Румънското посолство и се вряза в подлез, съобщи БНР.

По информация на властите превозното средство било оставено без надзор от ватмана и подкрано от неизвестен към момента. По чудо няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Две са мотрисите, които са се обърнали. Има много щети.

"По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило", съобщи пред NOVA директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров.

Той уточни, че пътници в трамвая не е имало. В подлеза, в който се е забило превозното средство, не е имало и пешеходци. Нанесени са обаче големи материални щети.

"Две от стените на подлеза са разрушени. Обезопасили сме мястото", подчерта Димитров.

На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната.

Движението в района е затруднено.

