Генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам пристига на официално посещение в България. Визитата е по покана на президента Румен Радев и се провежда в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Социалистическа република Виетнам. Посещението у нас е част от европейска обиколка на виетнамския лидер.

В ръководената от То Лам делегация са включени министри, както и представители на виетнамски компании. В рамките на посещението у нас се предвижда обявяването на Съвместна декларация за установяване на стратегическо партньорство между България и Виетнам и приемането на двустранни споразумения в различни области.

На 23 октомври, четвъртък, от 9.30 часа с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ държавният глава Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще посрещнат генералния секретар То Лам и съпругата му Нго Фъонг Ли. То Лам ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

На „Дондуков“ 2 българският президент и виетнамският лидер ще проведат среща на „четири очи“, след която ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и Социалистическа република Виетнам. В 11.30 часа в Гербовата зала Румен Радев и То Лам ще направят съвместни изявления за медиите.

От 14.30 часа Румен Радев и То Лам ще открият в София бизнес форум, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам. Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в партньорство с Агенция за чуждестранни инвестиции на Виетнам (FIA). Форумът има за цел да насърчи контактите и да представи перспективите за сътрудничество и установяване на партньорство между български и виетнамски компании.

В рамките на официалното посещение, което ще продължи до 24 октомври, са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт. То Лам ще изнесе публична лекция в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Предвижда се да посети и предприятие, специализирано в производството на оборудване в областта на отбраната.