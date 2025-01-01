Депутатите изслушват министър-председателя Росен Желязков във връзка с информация за проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив в неделя. Това бе първа точка днес.

"Извършени са измервания на радиочестотния спектър. Няма данни за изменения на спектъра на GPS-честотите, както и на честотата на кулата на РВД в Пловдив. Не са констатирани смущения в района на летище Пловдив, не са получени и доклади от други въздухопователни средства, прелитащи в района през посочения период", обясни премиерът.

По думите му от разговора между командира на екипажа и ръководителя на полета няма индикация за притеснения от страна на пилота.

"Дискусията между командира и кулата е била какъв да бъде начинът на кацане. През цялото времетраене на полета транспондерът на самолета е излъчвал постоянно с добро качество на GPS сигнал, няма данни за заглушаване", допълни той и уточни, че между транспондера и GPS сигнал-а няма връзка.