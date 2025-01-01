При акция на френската полиция на 10 октомври в страната са открити 179 килограма кокаин, скрити в тайник в резервоара на камион с българска регистрация. Наркотикът не е бил предназначен за Франция, каза на брифинг пред медиите главен комисар Боян Раев, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и допълни, че има задържани и с присъди трима българи в чужди страни.

Открити са и в други европейски страни наркотици, принадлежащи на тази престъпна група. Става въпрос за 370 кг марихуана и 16 кг амфетамин.

“Групата извършва международен наркотрафик. Разследването продължава. В момента са задържани и установени само български лица. Френските власти оценяват задържания наркотик на 11 млн. евро. Той е бил предназначен за Германия”, обясни още комисар Раев.

Престъпената група е разработвана от антимафиотите от 2022 г. съвместно с френските власти. “Този случай илюстрира добрите отношения между Франция и България”, подчерта той.