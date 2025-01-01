Започна конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната. Тя е озаглавена „България на прага на еврозоната“ и се провежда в резиденция „Бояна”. Част е от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.

Участие в събитието вземат министър-председателят Росен Желязков и Кристалина Георгиева, която е управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Диалогът на лидерите ще започна с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю - председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, следвана от кръгла маса с Теменужка Петкова, министър на финансите на България, управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването Валдис Домбровскис, и Пиер Граменя - управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност.

► 9:07 ч.

Приветствие на премиера Росен Желязков. Във встъпителните си думи българският министър-председател отбеляза, че тази конференция е посветена на един от най-важните етапи в европейския път на България. „Нашата цел не е присъединяването, а да сме част от еврозоната. Присъствието на официалните гости тук е ясен знак за силната европейска солидарност и партньорство, които винаги са били важна и градивна част от нашия общ проект – обединена Европа”, каза в изложението си Желязков.

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа, заяви премиерът. Днес България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, приели еврото като своя валута, не като чужда, която обединява над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски държави, заяви още Желязков.

► 9:00 ч.

Диалогът на лидерите започва с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю, който е председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, следвана от кръгла маса с българския финансов министър Теменужка Петкова, управителя на Българската народна банка Димитър Радев, Валдис Домбровскис, който е комисар за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването, и Пиер Граменя - управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. Модератор на събитието на високо равнище е Лиляна Павлова. Тя е вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).

► 8:45 ч.

Официалните лица си направиха обща снимка.

► 8:15 ч.

Пристигнаха официалните делегации и бяха посрещнати в резиденция „Бояна”.

Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова - вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).

Събитието ще се излъчва на живо на български език на фейсбук страницата „За еврото БГ“ и на английски език – на интернет страницата evroto.bg.

На 8 юли тази година България получи финално "да" от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент да стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година. Това ще стане точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Съветът на ЕС гласува на 8 юли с единодушие последните решения, свързани с приемането на еврото у нас, завършвайки процедурата. Един от трите правни акта, приети от министрите, определя обменния курс лев-евро на 1.95583 лева за 1 евро, което съответства на текущия централен курс на лева във валутния борд.

Преди това Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада за въвеждането на единната европейска валута от България. Това стана с 531 гласа "за", 69 "против" и 79 "въздържал се".