Столичният квартал „Слатина” на бунт заради предстоящ строеж. Напрежението е предизвикано от опасения, че паркинг и зелени площи ще бъдат пожертвани, за да се осигури терен за нова сграда. Обитателите на голям блок в съседство твърдят, че ще попаднат в блокада заради строителството.

От районната администрация са убедени, че всичко е законно.

„Колегите от Столична община са изготвили проект за изпълнение на уличната регулация, за да може, ако се строи в този частен имот, да има откъде да се влиза в квартала”, обясни кметът на „Слатина” Георги Илиев по NOVA.

„Преди 3-4 дни залепиха по дърветата бележки, че предстои кастрене и да преместим колите. Около 100 паркоместа ще бъдат превърнати в 29”, каза един от жителите на блока.

„Този строеж неслучайно е изоставен. Правено е геоложко проучване, което доказва опасност, защото земните слоеве пропадат. Реката прелива вече 2 пъти. Ще се случи същото, каквото в „Елените”, каза друга живееща в района.