Въздушна линейка транспортира пациент от Благоевград в столична болница, съобщи кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Медицинският хеликоптер кацна в Дупница поради мъгла и лоши метеорологични условия, които са му попречили да осъществи кацане в Благоевград, каза за БТА кметът на Дупница Първан Дангов. Така кацането беше осъществено на стадион "Бончук" в Дупница.

Осигурен е екип на местната пожарна, казаха от полицията в Кюстендил. Пациентът е 47-годишен, на когото предстои животоспасяваща операция.