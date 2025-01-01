Лекари в Китай са открили жив паразит с дължина 18 сантиметра в мозъка на жител на провинция Хунан, съобщи Mothership.

През април 2024 г. здравето на мъжа започва да се влошава. Той се оплаквал от чужд предмет в очите си и мозаечни петна, плаващи в зрителното му поле. Прегледът от офталмолог не разкрива никакви аномалии.

Лекарите обаче забелязали аномалии в изображенията на магнитно-резонансна томография. Те биха могли да показват наличието на някакво чуждо тяло в мозъка. За да се провери това, се налагала операция. Мъжът обаче предпочел да се откаже от операция.

Но в края на юли 2025 г. състоянието му се влошило рязко: започнал да припада, от устата му излизала пяна, изпадал и в конвулсии. Операцията станала неизбежна и от черепа на пациента бе извадена тения от рода Spirometra. След десет дни лечение и наблюдение мъжътбе изписан.

Пациентът твърди, че преди много години е хванал змия, извадил жлъчния ѝ мехур и я глътнал сурова. Лекарите подозират, че именно тогава ларвите на паразита са попаднали в тялото му.