Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна днес на официално посещение в Париж, предаде кореспондент на Укринформ.

Официалната церемония по посрещането се състоя на летището във военновъздушната база "Вилакубле".

Очаква се лидерите да обсъдят двустранното сътрудничество, особено в енергийния, икономическия и отбранителния сектор, както и напредъка по въпросите на гаранциите за сигурност в рамките на Коалицията на желаещите.

Програмата на посещението включва подписването на Меморандум за намерение за доставка на военна техника от Франция и укрепването на сътрудничеството в отбранителната индустрия. По време на срещата в Елисейския дворец с Макрон ще бъдат подписани и важни двустранни споразумения.

