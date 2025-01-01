Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна днес на официално посещение в Париж, предаде кореспондент на Укринформ.
Официалната церемония по посрещането се състоя на летището във военновъздушната база "Вилакубле".
Очаква се лидерите да обсъдят двустранното сътрудничество, особено в енергийния, икономическия и отбранителния сектор, както и напредъка по въпросите на гаранциите за сигурност в рамките на Коалицията на желаещите.
Програмата на посещението включва подписването на Меморандум за намерение за доставка на военна техника от Франция и укрепването на сътрудничеството в отбранителната индустрия. По време на срещата в Елисейския дворец с Макрон ще бъдат подписани и важни двустранни споразумения.