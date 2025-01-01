Силни бури засегнаха Северна Италия, където бяха нанесени значителни щети, предаде ДПА, като се позова на изявления на италианските служби за спешна помощ.
В област Ломбардия буреносни ветрове изкорениха дървета и срутиха покриви на къщи на около 40 км североизточно от Милано, съобщи пожарната служба.
Градушка удари област Пиемонт, като нанесе щети на автомобили, покриви на сгради и земеделски площи.
Severe storms have led to significant flooding in Margherita di Savoia, Italy, causing disruption across the streets. The impact of climate change on weather patterns continues to be a pressing concern. pic.twitter.com/t8C1uTPxlR— StormWire (@storm_wire) August 30, 2025
Близо до границата с Швейцария улиците се превърнаха в кални потоци след проливен дъжд.
Пожарната служба получи над 200 обаждания в рамките на 12 часа, включително от района на езерото Комо и от Падуа.
✈️ 🇮🇹 Italy - Storm across the Brindisi area: flights diverted and widespread disruptions— Alarms.Global (@AlarmsGlobal) August 30, 2025
Five aircraft bound for Salento Airport (Brindisi) were diverted to Bari due to a severe storm and other flights to Salento are expected t… in Salento Airporthttps://t.co/Mf31keqlCE pic.twitter.com/OdbX3uUUmk
Ден по-рано службите за спешна помощ отговориха на около 1300 обаждания в цялата страна заради бурята.
Очаква се времето през уикенда да остане променливо.
A severe storm affected several areas of the province of Pavia, Lombardy, Italy— News Studio (@NewsStudio2024) August 30, 2025
In Verretto, a tornado tore off the roofs of several houses.
The tornado completely destroyed the Verretto photovoltaic power plant, consisting of 12,496 panels produced 4,000,000 kWh per year. pic.twitter.com/xv1Zlu5918