Борбата с пожара в защитената местност „Калимок-Бръшлен“ продължава и тази сутрин. Огънят е достигнал до рибарниците на Старо село, съобщи БНР.

Работата на екипите е допълнително затруднена от гъста мъгла, която е паднала над района и силно ограничава видимостта. Пламъците вече са обхванали площ от над 500 декара и застрашават уникално биоразнообразие, включително една от най-големите колонии на къдроглави пеликани в Европа.

Пожарът, който е обхванал периметър от 5-6 километра, гори предимно в тръстика и блата, което прави терена изключително труднодостъпен за техника. Налага се пожарните автомобили периодично да напускат района, за да презареждат с вода, преди да се върнат отново на линия.

Основната цел на екипите е да не се допусне огънят да прехвърли дигата и да се разпространи към близката гора или населените места. Най-близкото село, Нова Черна, се намира на по-малко от 2 километра.

Според информация на NOVA , най-вероятната причина за пожара е небрежност. Огънят е тръгнал около 18:00 часа на 22 септември. Забелязали са го първо земеделски производители. Вероятно искра е предизвикала този пожар.

Щетите за уникалното биоразнообразие в района тепърва ще се оценяват. Защитената местност е дом на една от най-големите колонии на къдроглави пеликани, над 200 вида птици и множество защитени растителни видове.