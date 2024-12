Кола се вряза в тълпа на коледен базар в Германия.

Регионалният премиер на провинция Саксония-Анхалт Райнер Хазелхоф каза, че при атаката в Магдебург има най-малко двама убити и 60 ранени, и определи инцидента като ужасна трагедия, предаде Ройтерс.

Полицията е заловила извършителя, който е доктор от Саудитска Арабия и е действал сам, което предполага, че засега няма друга непосредствена заплаха, каза Хазелхоф и допълни, че германският канцлер Олаф Шолц ще посети Магдебург утре.

По думите на регионалния премиер, може да се очаква увеличаване на жертвите, тъй като има много тежко ранени хора.

