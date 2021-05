в петък вечерта, съобщиха Ройтерс и Франс прес.административен център на централната провинция Хубей, където силата на ветровете достигала 260 км/ч.Близо 30 къщи са съборени, а 130 са частично разрушени. Два строителни кранове са рухнали, като единият е паднал върху строеж. Стотици автомобили са пострадали от повалени дървета, електрически стълбове са повалени, лишавайки от ток над 26 хиляди домакинства.

The tornadic supercell mentioned before moved into Shanghai recently and produced a #tornado. pic.twitter.com/L8WnGh8qUy